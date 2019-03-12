Голкипер «Динамо» Александр Ерёменко начнёт серию с ЦСКА

Московское «Динамо» определилось с голкипером на первый матч полуфинальной серии Западной конференции с ЦСКА. Об этом сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.



«Александр Ерёменко начнёт серию с ЦСКА», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Ерёменко провёл четыре матча, одержав три победы. 38-летний вратарь отражает 96,1% бросков, пропуская в среднем за игру по 1,51 шайбы. В нынешнем регулярном чемпионате на счету Ерёменко 29 матчей.

Первый матч серии с участием двух московских команд состоится завтра, 13 марта. Игра пройдёт на домашней арене «армейцев». Вторую полуфинальную пару на Западе составили СКА и ярославский «Локомотив».