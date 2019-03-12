Крикунов: ЦСКА в некотором роде похож на «Йокерит»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал предстоящую серию второго раунда плей-офф с ЦСКА.

«Нормально провели время после «Йокерита». Я скажу, что времени было как раз достаточно, чтобы подготовиться к серии. Конкретно готовились к ЦСКА. В некотором роде они похожи на «Йокерит». Много атакуют, много бросают. Это хорошо, мы уже привыкли к такой игре. Но, конечно, мастерства у них побольше. Быстрее играют в пас, много борьбы на пятаке. Они могут в какой-то момент не бросить, а сделать пас. «Йокерит»-то всегда бросал. Намного сложнее будет нам при игре в меньшинстве.

Посмотрим, будем ли мы кого-то персонально закрывать. Но мы никогда не играли персонально, и вряд ли это сразу получится. Это нужно наигрывать, это нужно готовить», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.