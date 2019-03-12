Кагарлицкий: если «Динамо» считают аутсайдером, постараемся преподнести сюрприз

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий отметил, что его команда постарается преподнести сюрприз в серии второго раунда плей-офф с ЦСКА.

«В основном работали над физикой, да и другим компонентам уделили внимание. Содержательный мини сбор у нас получился, сейчас как раз отходим, завтра должны быть готовы.

Мы аутсайдеры серии? Я не вижу ничего страшного в поражениях в регулярном чемпионате. В плей-офф идёт другая игра. Если вы считаете нас аутсайдерами, то постараемся преподнести сюрприз.

ЦСКА по манере игры похож на «Йокерит». Хорошо, что в первом раунде нам удалось обойтись без седьмой игры. У ЦСКА серьёзные исполнители, много времени уделяем меньшинству. Надеюсь, что это даст плоды.

Мы с Шипачёвым не так ярко сыграли в серии с финнами? Не вижу в этом ничего плохого. Играет вся команда, а не отдельные игроки. Считаю, что в первом раунде все сыграли хорошо. По времени все сыграли примерно одинаково, так что не вижу в этом ничего такого. Большинства у нас почти не было. Кто-то набрал больше очков, кто-то поменьше. Всё нормально. Против нас и в регулярном чемпионате играли персонально, ничего нового. Рабочие моменты», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.