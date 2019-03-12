Сборная России по хоккею завоевала золото Универсиады, обыграв Словакию

Мужская студенческая сборная России стала победителем Всемирной зимней универсиады, обыграв в финальном матче словаков. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Владислава Хромых.



Первый период не порадовал зрителей, собравшихся на арене в Красноярске, заброшенными шайбами. Во втором периоде команды обменялись результативными бросками — на гол Максима Джиошвили словаки ответили шайбой Себастьяна Смиды. Хозяева вернули себе лидерство в начале третьей двадцатиминутки стараниями Дмитрия Колготина и сохранили счёт до финальной сирены.



На групповой стадии подопечные Владислава Хромых обыграли Словакию (2:1 ОТ), Японию (10:1), США (3:2), Венгрию (8:0) и Чехию (6:3). В полуфинале российская дружина уверенно победила канадцев со счётом 5:1.

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