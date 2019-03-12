Яндач: у меня скоро встреча с Величкиным, хочу остаться в «Металлурге»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач рассказал, что не знает, останется ли он в клубе на следующий сезон.



«После окончания последнего матча я не стал произносить в раздевалке длинные речи. Ребята сидели совсем убитые, да и у тренеров на душе было тяжело. Сказал пару общих слов, поблагодарил за проведённый сезон, и всё. У нас ещё будет возможность встретиться и поговорить поподробнее. Нужно определяться и с дальнейшими тренировками. У кого-то контракты заканчиваются, у кого-то продолжаются, ряд молодых игроков выступают в составе «Стальных Лисов» в плей-офф МХЛ. Грести всех под одну гребёнку не стоит, да и тренировки должны иметь смысл.



По поводу собственного будущего я пока тоже ничего сказать не могу. С генеральным менеджером «Металлурга» Геннадием Величкиным мы договорились, что поговорим на эту тему на текущей неделе. Контракт у меня действует ещё год, но будет ли он соблюдён – зависит от руководителей клуба. Лично я хотел бы продолжить начатое дело, работать в Магнитогорске мне нравится. В плей-офф у нас не получилось, но в регулярном чемпионате команда продемонстрировала хорошую игру. Впрочем, это уже вопрос для руководства: оценивать свою работу я не буду», — сказал Яндач.

Кожевников: Яндач — не тренер для «Магнитки», его хоккей — не для наших игроков