Кравцов не уедет в «Рейнджерс» до 30 апреля из-за пункта в регламенте КХЛ

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал ситуацию с возможным отъездом в НХЛ Виталия Кравцова. Права на форварда в НХЛ принадлежат «Нью-Йорк Рейнджерс», клуб завершает регулярный чемпионат 7 апреля. Команда занимает 13-е место в Восточной конференции с 69 очками после 69 игр.



«По Кравцову простая ситуация, я действовал в рамках регламента КХЛ. Там есть такой пункт №8, который гласит, что со старта плей-офф и до 30 апреля хоккеист не может расторгнуть действующий контракт с клубом по своей инициативе. «Трактор» со своей стороны не может дать разрешения игроку уехать, потому что в таком случае мы потеряем права на Кравцова, а нам этого не хочется. Поэтому, раз мы не можем сейчас с ним расстаться, то он пока не может подписать соглашение в НХЛ и пока остаётся в расположении «Трактора». На следующий год мы будем делать ему квалификационное предложение, если он захочет всё-таки попробовать себя за океаном, то отпустим, а там посмотрим. Если не попадёт в основной состав «Рейнджерс», то вернётся – такая договорённость с его агентом Полом Теофаносом.



Нюанс в том, что если бы мы не попали в плей-офф, и этот вопрос решался до первого дня розыгрыша Кубка Гагарина, то Кравцов мог бы уехать. В КХЛ есть определённые законы, которые мы не можем нарушать, поэтому на сегодня Виталий остаётся в России», — сказал Губарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Кравцов: готов закончить сезон в НХЛ, если «Трактор» не выйдет в плей-офф