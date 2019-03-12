Яшин — о хоккейном золоте Универсиады: в финале были реально сильные соперники

Чемпион мира Алексей Яшин прокомментировал победы мужской и женской хоккейных сборных на Универсиаде в Красноярске.



«Очень яркие победы наших хоккейных сборных. Такие же яркие, настолько и боевые. Рад, что эти два комплекта золотых медалей дополнят общую победную картину на нашей домашней Универсиаде. Действительно, для Красноярска, для страны, всего нашего спорта получился победный праздник.



Мне удалось посмотреть финал женской сборной против Канады. Обе команды, и мужская и женская, на мой взгляд, действовали самоотверженно, именно сражались за победу. Обыграть Канаду всегда приятно, тем более в финале.



Побеждать всегда приятно. Тем более, когда в финале противостоят реально сильные и равные соперники. Финал есть финал, такой опыт ничем не заменить. Для профессионального роста нашим спортсменам победы пойдут на пользу. Когда победы приходят через работу, труд и сложность, это приятно вдвойне», — сказал Яшин «Чемпионату».

Женская сборная России по хоккею одолела Канаду в финале Универсиады