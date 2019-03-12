«Локомотив» отправился в Санкт-Петербург, взяв 29 хоккеистов

Ярославский «Локомотив» вылетел в Санкт-Петербург, где пройдут первые два матча серии плей-офф с петербургским СКА. В состав «железнодорожников» вошли 29 хоккеистов. Серия СКА — «Локомотив» стартует завтра, 13 марта.
Вратари: Илья Коновалов, Александр Салак, Антон Виноградов.
Защитники: Александр Елесин, Максим Осипов, Якуб Накладал, Александр Кутузов, Николай Аверин, Максим Афанасьев, Никита Черепанов, Рушан Рафиков, Даниил Мисюль.
Нападающие: Георгий Иванов, Григорий Денисенко, Брэндон Козун, Артур Каюмов, Евгений Коротков, Егор Аверин, Артём Ильенко, Степан Санников, Даниил Апальков, Данил Юртайкин, Николай Коваленко, Павел Красковский, Павел Кудрявцев, Андрей Локтионов, Денис Алексеев, Егор Коршков, Владислав Картаев.
Кожевников: у Воробьёва в СКА хаос, «Локомотив» — фаворит этой серии
Невероятно, но факт: в серии против СКА «Локомотиву» могут помочь… судьи!
Питеру очень тяжело играть против сдерживающей обороны со сдерживающими фолами.