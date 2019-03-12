Яндач: Умарк слишком охотно падает, это известно в хоккейном мире

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги серии с «Салаватом Юлаевым» (2-4).



«Перед началом серии мы много говорили о том, как надо действовать против лидеров соперника. В домашних матчах у нас было право производить замену вторыми. Поэтому против этой тройки мы выпускали сдерживающее звено. Считаю, что на своем льду с задачей оно справилось – за исключением второго матча. Тогда «Металлург» уже к 9-й минуте уступал со счетом 0:2 и собраться не смог. Гораздо хуже дела обстояли на выезде, где нам приходилось делать замену первыми.



Единственное, что мне не очень понравилось – это то, что Умарк слишком часто оказывался на льду. Об этом я сказал и на одной из пресс-конференций. Я уважаю Линуса, но некоторые вещи игроки делать просто не имеют права. В хоккейном мире известно, что иногда Умарк слишком охотно падает. Вот и в том матче нам дали удаление за фол на нём, которого на самом деле не было. Это подтвердили и арбитры, признавшиеся в своей ошибке. Мне хотелось привлечь внимание к этому факту, чтобы в будущем судьи больше не «покупались» на такие падения. Да и чтобы сам Линус перестал так поступать.



А вот другое моё громкое выступление на пресс-конференции получилось спонтанным. Имею в виду свои слова о том, что «Металлург» после поражения оказался в неприятно пахнущей субстанции. Мне хотелось объяснить журналистам ситуацию, в которую попала команда. Но подобрать точное словцо никак не удавалось. И тогда я выпалил первое, что пришло на ум», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

Умарк: я не симулирую, пусть представители «Металлурга» покажут мне этот эпизод