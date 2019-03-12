Йори Лехтеря выведен из состава фарм-клуба «Филадельфии»

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Йори Лехтеря, который в начале февраля был выставлен на драфт отказов, а затем переведён в АХЛ, потерял место в составе фарм-клуба. Финский форвард сыграл за «Лихай Вэлли Фэнтомз» 5 матчей, набрав 3 (1+2) очка, но с 1 марта не появлялся в составе команды — в своей последней игре в АХЛ против «Сиракьюз Кранч» он заработал «-3» по показателю полезности. Большую часть своего пребывания в фарм-клубе Лехтеря выходил в четвёртой тройке нападения.



Трёхлетний контракт финна с «Филадельфией» на сумму $ 4,7 млн за сезон истекает после окончания нынешнего сезона. В НХЛ форвард набрал в текущем регулярном чемпионате 3 (1+2) очка в 27 матчах.



Стоит напомнить, что не так давно финская полиция внесла бронзового призёра Олимпиады в Сочи в список подозреваемых в распространении наркотиков, это расследование продолжается.

Бедный Йори. Бывшая звезда «Сибири» — торговец наркотиками? Два килограмма кокаина — это очень серьёзно.