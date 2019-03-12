Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Универсиада-2019. Церемония закрытия.
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Богданов: не замёрз в финале Универсиады, я разминался

Богданов: не замёрз в финале Универсиады, я разминался
Хоккей / Прочие

Голкипер мужской студенческой сборной России Никита Богданов поделился эмоциями от победы над Словакией (2:1) в финале Универсиады.

«Какие эмоции? Только положительные! Всё было на высшем уровне: деревня, спорткомплекс — я такого ещё никогда не видел. В профессиональных лигах я побывал в трёх финалах. И впервые выиграл, эмоции от последних секунд, конечно, отличаются. Это победа, очень много народа поддерживало нас, болело за нас.

В деревне Универсиады было 2500 спортсменов, мы могли общаться, жать друг другу руки.

Не замёрз ли я в матче? Нет. Разминался. И здесь душновато, постоянно потеешь. Чем меньше бросков, тем сложнее, соперник может в любой момент убежать в контратаку, а счёт был скользким. Вратарь соперника играл на очень хорошем уровне в обоих матчах.

Мы играли в финале, поэтому стычки в первом периоде — не нервозность, а накал. Словаки — самый сильный соперник? Не то чтобы самый сильный, много хороших соперников здесь. Но словакам хочу спасибо сказать — они бились, был чистый спорт, без грязных приёмов. Они молодцы», — цитирует вратаря официальный сайт ФХР.

Вратарь из Америки и «дровосеки» чуть не лишили Россию золота Универсиады
Наши ребята помучились с заговорённым вратарём сборной Словакии.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент