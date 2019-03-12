Богданов: не замёрз в финале Универсиады, я разминался

Голкипер мужской студенческой сборной России Никита Богданов поделился эмоциями от победы над Словакией (2:1) в финале Универсиады.



«Какие эмоции? Только положительные! Всё было на высшем уровне: деревня, спорткомплекс — я такого ещё никогда не видел. В профессиональных лигах я побывал в трёх финалах. И впервые выиграл, эмоции от последних секунд, конечно, отличаются. Это победа, очень много народа поддерживало нас, болело за нас.



В деревне Универсиады было 2500 спортсменов, мы могли общаться, жать друг другу руки.



Не замёрз ли я в матче? Нет. Разминался. И здесь душновато, постоянно потеешь. Чем меньше бросков, тем сложнее, соперник может в любой момент убежать в контратаку, а счёт был скользким. Вратарь соперника играл на очень хорошем уровне в обоих матчах.



Мы играли в финале, поэтому стычки в первом периоде — не нервозность, а накал. Словаки — самый сильный соперник? Не то чтобы самый сильный, много хороших соперников здесь. Но словакам хочу спасибо сказать — они бились, был чистый спорт, без грязных приёмов. Они молодцы», — цитирует вратаря официальный сайт ФХР.

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