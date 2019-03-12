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Хромых: Универсиада прошла на отличном уровне, довольны домашней победой

Хромых: Универсиада прошла на отличном уровне, довольны домашней победой
Хоккей / Прочие

Главный тренер мужской студенческой сборной России Владислав Хромых подвёл итоги победы над Словакией в финале Универсиады (2:1).

«Первую игру турнира мы проводили со сборной Словакии и заключительный матч Универсиады тоже играли с ними. Словакия — это команда с характером и сильным духом, она хорошо играет в обороне, и здорово сыграл вратарь. У нас была установка сыграть корректно и по возможности без удалений, потому что словаки здорово действуют в большинстве. У нас это получилось. Хочу поблагодарить всех своих ребят, в каждом матче они выкладывались до конца и бились за победу.

Турнир прошёл на отличном уровне, всё было здорово: деревня, дворец, питание — всё отлично. Спасибо Федерации хоккея России, что доверили мне во второй раз возглавить студенческую сборную. Очень довольны, что получилось победить на домашней Универсиаде», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.

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