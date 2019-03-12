Гордон: каждый следующий матч «Филадельфии» — против «Коламбуса» с «Монреалем»

Главный тренер клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Скотт Гордон поделился мнением о борьбе команды за место в плей-офф.



«Я каждый день повторяю игрокам: любой следующий матч у нас — против «Коламбуса» или «Монреаля», наших главных конкурентов. Не смотрите на свитера ребят, которые выходят против вас на лёд. Мы всегда играем против «Коламбуса» и «Монреаля». И мы не имеем права терять очки против любого оппонента», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



«Филадельфия» одержала шестую победу в восьми последних матчах, переиграв «Оттаву Сенаторз» (3:2), и сократила отставание от зоны плей-офф до трёх очков.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19