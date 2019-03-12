Кадейкин: «Салавату» удалось восстановиться, неделя паузы — идеально

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился ожиданиями от предстоящей серии плей-офф второго раунда с «Автомобилистом».



«Следили ли мы за седьмой игрой „Торпедо“ и „Барыса“? Мы следили, потому что у нас тренировка была и работал телевизор. Просто смотрели игру, не скажу, что пристально наблюдали, эта игра была нам не так важна. Ни с «Барысом», ни с «Торпедо» мы бы не встретились. Нам было просто интересно, куда лететь.



Удалось ли восстановиться? Конечно, у нас были выходные, и сейчас ещё четыре дня паузы. Лететь недалеко, Екатеринбург близко, поэтому никаких проблем с восстановлением быть не должно. Неделя была паузы – идеально для нас. Из тонуса не выбились и успели восстановиться», — цитирует форварда «Горобзор».

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