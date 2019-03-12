Овечкин: буду счастлив, когда Малкин наберёт 1000-е очко

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о приближающемся достижении форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, которому осталось набрать два очка для отметки в 1000 набранных в НХЛ баллов. На пороге круглой отметки и сам Овечкин, в активе которого сейчас 1199 очков, вскоре он станет 49-м игроком истории, которому покорялся рубеж в 1200 баллов. Напомним, «Вашингтон» и «Питтсбург» сыграют между собой 13 марта, начало — в 02:00 мск.



«1000 очков Малкина? Я буду счастлив, когда он достигнет этого. Если не сегодня вечером, то завтра», — приводит слова Овечкина североамериканский журналист Джейсон Макей в своём «твиттере».



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Экс-игрок «Питтсбурга»: Малкин круче Овечкина. У Евгения нет слабых мест