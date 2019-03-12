Колготин: праздник Универсиады удался, единственное — добираться долго

Нападающий студенческой сборной России Дмитрий Колготин поделился впечатлениями от победы финальном матче Универсиады со Словакией (2:1).



«Ожидали, что таким и будет матч — непохожим на первый. Считаю, что обе команды играли достойно — и словаки, и мы. Но победили сильнейшие. Стало легче во втором периоде? Ни в коем случае. Игра нас держала в напряжении от и до. Было очень тяжело — словакам надо отдать должное, они красавцы. Эмоции от победной шайбы шикарные.



Меня впервые в карьере вызвали в сборную. Благодарен тренерскому штабу, клубу. Вся пятёрка работала на этот гол. Не скажу, что сделал что-то особенное, кажется, это был мой первый бросок в матче — увидел коридор, решил «вылезти». И вот что из этого получилось. Не зря говорят: лезь на ворота, и будут голы. Считаю, что праздник Универсиады удался, всё было на высшем уровне. Единственное, было добираться долго, а в остальном всё было классно», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.

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