Кросби: играть против Хагелина будет необычно, он много лет был в «Питтсбурге»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби перед игрой с «Вашингтон Кэпиталз» поделился мнением о нападающем «столичной» команды Карле Хагелине. Швед защищал цвета «пингвинов» с 2016 по 2018 год и стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Напомним, «Вашингтон» и «Питтсбург» встретятся 13 марта, начало матча — в 02:00 мск.



«Игра против Хагелина? Необычно. Очень необычно. Карл был очень важным игроком в нашей команде в течение многих лет, играл в меньшинстве. Отличный хоккеист, отличный человек. У него всегда был правильный настрой. И он умел прибавлять в плей-офф», — приводит слова Кросби официальный сайт лиги.



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