«Чикаго» подписал контракт новичка с Филиппом Курашёвым

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» подписал трёхлетний контракт новичка со швейцарским нападающим Филиппом Курашёвым, информирует официальный сайт команды. 19-летний Курашёв будет получать за сезон $ 925 тыс. Нападающий был выбран «Чикаго» на последнем драфте под общим 120-м номером.
Сейчас Курашёв выступает в Юниорской лиге Квебека. На прошедшем молодёжном чемпионате мира-2019 Курашёв стал лучшим снайпером турнира, забросив шесть шайб в семи встречах.
Филипп Курашёв — сын российского защитника и тренера Константина Курашёва, выступавшего за молодёжную сборную СССР и позже игравшего за «Крылья Советов» и команды австрийской лиги.
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Один из них, Филипп Курашёв, уже сделал хет-трик и готовится к матчу со сборной России.