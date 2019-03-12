«Спартак» продлил контракт с Юлиусом Гудачеком на два года

Как стало известно «Чемпионату», хоккейный клуб «Спартак» подписал новый контракт с вратарём Юлиусом Гудачеком. Словацкий голкипер поставил подпись под соглашением с московским клубом сроком на два сезона.



30-летний Гудачек в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 45 матчах, одержав 22 победы. В среднем вратарь отражал 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,35. Шесть матчей серии плей-офф с петербургским СКА Гудачек провёл без замен, отражая 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,16. Голкипер также попал в скандал с судьёй, который накричал на него, используя нецензурную лексику.



Ранее Гудачек защищал цвета череповецкой «Северстали».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Вратарь «Спартака» орал и бил клюшкой по стене во время интервью тренера СКА