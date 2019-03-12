«Сибирь» провела необычный матч на замёрзшем озере

Новосибирская «Сибирь» провела необычный двусторонний матч на замёрзшем озере, информирует официальный сайт хоккейного клуба. Счет встречи – 9:8 в пользу команды «белых». В игре также приняли участие игроки местной хоккейной команды.

Посмотреть видео матча также можно на You-Tube-канале новосибирской команды.

В этом сезоне новосибирская команда, как и в прошлом чемпионате, не попала в плей-офф. В ходе сезона-2018/19 в «Сибири» произошли перестановки в тренерском штабе. Вместо Владимира Юрзинова-младшего команду возглавил Александр Андриевский. Под руководством белорусского специалиста «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции, отстав от занявшего восьмое место «Трактора» на четыре очка.