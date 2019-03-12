Ван Римсдайк: эволюция хоккея поражает, это касается не только игры

Нападающий команды НХЛ «Филадельфии Флайерз» Джеймс ван Римсдайк поделился мнением об изменениях в лиге и значении тренерской работы.



«Если взглянуть на эволюцию хоккея в последние 15–20 лет, то она поражает. Это касается не только самой игры, но и тренировочных занятий на льду, разборов видео, статистики. Если тренер умеет донести важность тех или иных современных подходов, да ещё и в результате здорового диалога, — это огромный бонус. Именно такие наставники сейчас являются лучшими в своей профессии, именно они пользуются максимальным доверием хоккеистов», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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