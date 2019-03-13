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«Вашингтон» прервал семиматчевую победную серию, уступив ««Питтсбургу»

«Вашингтон» прервал семиматчевую победную серию, уступив ««Питтсбургу»
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1) в пользу хозяев. Таким образом, «Кэпиталз» прервали победную серию из семи матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Фил Кессел (1+1), Джаред Макканн (1+1), Евгений Малкин (0+2), Сидни Кросби (0+2) и Джастин Шульц (0+2). Дубль оформил форвард гостей Якуб Врана.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 19 минут 1 секунду, нанёс пять бросков в створ ворот, совершил 8 силовых приёмов, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «-2». Евгений Кузнецов очков не набрал. У Дмитрия Орлова передача и «+2».

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НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2019, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
5 : 3
0:1, 3:1, 2:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Врана (Бекстрём, Оши) – 19:27 (5x5), 0:2 – Врана (Орлов, Оши) – 30:24 (5x5), 1:2 – Гюнцель (Макканн) – 32:37 (5x5), 2:2 – Кросби (Шульц) – 33:24 (5x5), 3:2 – Кросби (Кессел, Малкин) – 34:25 (5x4), 4:2 – Кессел (Шульц, Малкин) – 51:56 (5x4), 4:3 – Карлсон (Овечкин, Бекстрём) – 54:02 (5x4), 5:3 – Макканн – 59:04 (en)
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