«Вашингтон» прервал семиматчевую победную серию, уступив ««Питтсбургу»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1) в пользу хозяев. Таким образом, «Кэпиталз» прервали победную серию из семи матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

По два балла за результативность в составе победителей набрали: Фил Кессел (1+1), Джаред Макканн (1+1), Евгений Малкин (0+2), Сидни Кросби (0+2) и Джастин Шульц (0+2). Дубль оформил форвард гостей Якуб Врана.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 19 минут 1 секунду, нанёс пять бросков в створ ворот, совершил 8 силовых приёмов, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «-2». Евгений Кузнецов очков не набрал. У Дмитрия Орлова передача и «+2».