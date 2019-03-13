Александр Овечкин набрал 1200 очков в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Питтсбург Пингвинз» отметился результативной передачей и преодолел отметку в 1200 очков за карьеру в НХЛ. Всего Овечкин провёл в лиге 1072 матча, в которых забросил 653 шайбы, отдал 546 результативных передач и заработал показатель полезности «+94».

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве. Дебют в Национальной хоккейной лиге состоялся в сезоне-2005/06, когда хоккеист подписал контракт с «Вашингтоном», выбравшим Овечкина под первым номером драфта НХЛ.

За свою карьеру 33-летний игрок становился обладателем большого количества индивидуальных наград, среди которых «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку), «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу), «Тед Линдсей Эворд» (приз выдающемуся хоккеисты по итогу голосования игроков), «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку), «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру сезона), «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф). В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли.

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5 россиян набирали в НХЛ больше 110 очков за сезон. Кучеров обгонит всех? Овечкин и Малкин первые в очереди, а потом можно взяться за рекорды Фёдорова и Могильного.

Видео также доступно на официальном сайте НХЛ.