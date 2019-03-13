«Аризона» обыграла «Сент-Луис», «Монреаль» — «Детройт»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» на выезде одержал победу над «Сент-Луис Блюз» — 3:1.

Голами у победителей отметились Рихард Паник, Винсент Хиностроза и Оливер Экман-Ларссон. У «блюзменов» отличился Джейден Шварц.

На счету российского нападающего «Сент-Луиса» Ивана Барбашева бросок в створ и 2 силовых приёма за 11.57 на льду (1.03 – в меньшинстве). Владимир Тарасенко пропускал матч из-за травмы.

Илья Любушкин подрался с Патриком Маруном, за что получил 5 минут штрафа. Также на его счету бросок в створ, 6 силовых приёмов и блок-шот за 14.31.

В параллельной встрече «Монреаль Канадиенс» дома взял верх над «Детройт Ред Уингз» — 3:1. В составе победителей дубль оформил Макс Доми, ещё одна заброшенная шайба на счету Бретта Кулака. У гостей отличился Андреас Атанасиу.