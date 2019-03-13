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«Аризона» обыграла «Сент-Луис», «Монреаль» — «Детройт»

«Аризона» обыграла «Сент-Луис», «Монреаль» — «Детройт»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» на выезде одержал победу над «Сент-Луис Блюз» — 3:1.

Голами у победителей отметились Рихард Паник, Винсент Хиностроза и Оливер Экман-Ларссон. У «блюзменов» отличился Джейден Шварц.

На счету российского нападающего «Сент-Луиса» Ивана Барбашева бросок в створ и 2 силовых приёма за 11.57 на льду (1.03 – в меньшинстве). Владимир Тарасенко пропускал матч из-за травмы.

Илья Любушкин подрался с Патриком Маруном, за что получил 5 минут штрафа. Также на его счету бросок в створ, 6 силовых приёмов и блок-шот за 14.31.

В параллельной встрече «Монреаль Канадиенс» дома взял верх над «Детройт Ред Уингз» — 3:1. В составе победителей дубль оформил Макс Доми, ещё одна заброшенная шайба на счету Бретта Кулака. У гостей отличился Андреас Атанасиу.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2019, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1 : 3
0:0, 0:1, 1:2
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Паник – 21:05 (5x5), 0:2 – Хиностроза (Ричардсон) – 40:23 (5x5), 1:2 – Шварц (О'Райлли, Пьетранджело) – 58:49 (5x4), 1:3 – Экман-Ларссон (Кемпер) – 59:38 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2019, среда. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3 : 1
0:0, 2:0, 1:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Доми (Шоу, Татар) – 32:27 (5x5), 2:0 – Кулак (Татар, Галлахер) – 37:32 (5x5), 2:1 – Атанасиу (Кронвалль, Дейли) – 40:40 (5x5), 3:1 – Доми (Уил, Уэбер) – 59:11 (en)
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