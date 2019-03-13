Малкин – пятый среди россиян и 88-й игрок в истории НХЛ, набиравший 1000 очков

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Вашингтон Кэпиталз» — 5:3.

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами и был признан первой звездой матч. Также в этой встрече он достиг отметки в 1000 очков в лиге. Теперь на его счету 391 гол и 609 голевых передач. форварду понадобилось 848 матчей. Он стал 88-м игроком в истории и пятым россиянином, которому покорился данный рубеж.

Из российских игроков этот барьер преодолели Алексей Ковалёв (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Фёдоров (1179) и Александр Овечкин (1200). После 64 матчей нынешнего сезона на счету Малкина 70 (21+49) очков.