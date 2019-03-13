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«Калгари» выиграл третий период 6:0 и одержал волевую победу над «Нью-Джерси»

«Калгари» выиграл третий период 6:0 и одержал волевую победу над «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» дома разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» — 9:4. После второго периода «дьяволы» вели со счётом 4:3, но в третьем игровом отрезке «огоньки» забили шесть голов.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Джонни Годро, набравший 6 (3+3) очков. Дубль оформил Дерек Райан, по голу на счету Сэма Беннетта, Элиаса Линдхольма, Шона Монахана и Мэттью Ткачука. У гостей отличились Блейк Коулман, Кайл Палмьери, Кенни Агостино и Трэвис Зейджак.

В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» на выезде в овертайме обыграл «Виннипег Джетс» — 5:4.

В составе победителей дубль оформил Густав Нюквист, по голу на счету Марка-Эдуара Власика, Маркуса Сёренсена и Джо Павелски. У канадского клуба отличились Эндрю Копп, Брайн Литтл, Мэттью Перро и Кайл Коннор.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2019, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
9 : 4
1:2, 2:2, 6:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Годро (Монахан, Линдхольм) – 05:05 (5x5), 1:1 – Коулман – 16:03 (5x5), 1:2 – Палмьери (Сиверсон) – 18:18 (5x5), 1:3 – Агостино (Батчер, Кэррик) – 20:54 (5x5), 2:3 – Беннетт (Джордано) – 27:17 (5x5), 3:3 – Линдхольм (Монахан) – 30:13 (5x5), 3:4 – Зейджак (Коулман, Грин) – 37:49 (4x5), 4:4 – Райан – 40:41 (5x5), 5:4 – Годро – 41:01 (бул), 6:4 – Райан (Годро, Линдхольм) – 42:37 (5x5), 7:4 – Годро (Монахан, Андерссон) – 52:01 (5x5), 8:4 – Монахан (Годро, Линдхольм) – 58:41 (5x5), 9:4 – Ткачук (Фантенберг, Баклунд) – 58:57 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2019, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
4 : 5
2:2, 1:1, 1:2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Власик (Торнтон, Сёренсен) – 08:05 (5x5), 1:1 – Копп (Шьяро, Перро) – 08:37 (5x5), 2:1 – Литтл – 09:10 (5x5), 2:2 – Нюквист (Гертл, Донской) – 16:04 (5x5), 3:2 – Коннор (Лайне, Уилер) – 20:45 (5x4), 3:3 – Нюквист (Власик) – 30:33 (5x5), 3:4 – Сёренсен (Торнтон, Лабанк) – 42:00 (5x5), 4:4 – Перро (Майерс, Танев) – 56:22 (5x5), 4:5 – Павелски (Майер, Власик) – 59:55 (5x5)
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