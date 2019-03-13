«Калгари» выиграл третий период 6:0 и одержал волевую победу над «Нью-Джерси»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» дома разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» — 9:4. После второго периода «дьяволы» вели со счётом 4:3, но в третьем игровом отрезке «огоньки» забили шесть голов.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Джонни Годро, набравший 6 (3+3) очков. Дубль оформил Дерек Райан, по голу на счету Сэма Беннетта, Элиаса Линдхольма, Шона Монахана и Мэттью Ткачука. У гостей отличились Блейк Коулман, Кайл Палмьери, Кенни Агостино и Трэвис Зейджак.

В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» на выезде в овертайме обыграл «Виннипег Джетс» — 5:4.

В составе победителей дубль оформил Густав Нюквист, по голу на счету Марка-Эдуара Власика, Маркуса Сёренсена и Джо Павелски. У канадского клуба отличились Эндрю Копп, Брайн Литтл, Мэттью Перро и Кайл Коннор.