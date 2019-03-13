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Любушкин в своей первой драке в НХЛ без шансов проиграл Маруну

Любушкин в своей первой драке в НХЛ без шансов проиграл Маруну
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» на выезде одержал победу над «Сент-Луис Блюз» — 3:1.

На счету российского защитника «Аризоны» Ильи Любушкина бросок в створ, 6 силовых приёмов, блок-шот за 14.31 на льду и 5 минут штрафа за потасовку с форвардом Патриком Маруном. Россиянин толчком вытеснил игрока «блюзменов» с пятачка, после чего завязалась драка — первая в НХЛ для Любушкина. Форвард «Сент-Луиса» одержал уверенную победу.

Посмотреть видео драки с участием Любушкина можно в YouTube на канале Sportsnet.

В текущем сезоне на счету Любушкина 4 результативные передачи и 13 минут штрафа в 39 матчах.

Голами у победителей отметились Рихард Паник, Винсент Хиностроза и Оливер Экман-Ларссон. У «блюзменов» отличился Джейден Шварц.

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