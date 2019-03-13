Родители Малкина поздравили сына с 1000-м очком в НХЛ, опубликовав письмо

Наталья и Владимир Малкины, родители нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, поздравили сына с достижением отметки в 1000 очков в НХЛ, написав обращение к нему.



«Дорогой Женя! Когда в три года мы ставили тебя на коньки, то даже представить не могли, что однажды ты наберёшь 1000 очков в НХЛ. Мы вообще об этом не думали. Просто хотели, чтобы ты рос сильным и здоровым.

А помнишь тот каток, который находился в квартале от нас? Мужики заливают лёд, закрывают электрощиток на замок. Отец же край ломиком отгибал, чтобы со светом кататься. А ты рядом бежал: «Папа-папа, я с тобой пойду! Посмотрю, как ты ящик будешь ломать!» Тот каток тебе очень многое дал, сколько лет мы там занимались. Там ты играть научился. А теперь вместо того катка — асфальтовая стоянка для автомашин.

Не пропускаем ни одного твоего матча. Идут они обычно в пять утра по времени Магнитогорска. Сердце кровью обливается, когда тебя кто-нибудь задевает. А в этом году вообще какая-то напасть. Помним, как ты с «Филадельфией» от одного игрока отмахнулся, который сам первым начал. Но тебя удалили, выписали матч-штраф, на деньги наказали. А вообще в каждой игре какие-то стычки. Мы тебе пишем: «Сынок, не обращай внимания! Не заводись так!» Но понимаем, что ты играть без страсти не можешь. Происходит все так от эмоций, без которых нельзя представить твой хоккей.

Мы к тебе в Питтсбург прилетаем каждый год — в марте и до конца плей-офф. Такая у нас традиция. Американские болельщики это замечают. Когда папу показывают на трибуне, то встречают его аплодисментами. А когда ты сделал хет-трик и сказал в интервью, что так хорошо играть тебе помогла мама, потому что приехала и приготовила русский борщ, то у нас с тех пор об этом рецепте спрашивают в каждом интервью: «Расскажите, чем же вы так кормите Женю, что он так хорошо играет?»

Кого к тебе только ни ставили! Приходят все новые ребята, а ты с ними находишь общий язык. Такого уже нет, чтобы как в СССР играли по 10 сезонов в одной пятерке. Так ты бы сейчас 1500 очков уже набрал. Но в клубах НХЛ принято тасовать звенья. Мы помним, как ребята с тобой забивали по 40 голов за сезон. У тебя есть сильная черта, что ты каждого партнера делаешь лучше.

Скоро будет 10 лет, как ты завоевал свой первый Кубок Стэнли… Мы ведь приезжали на все финалы. Помним, как тяжело было пройти «Детройт». В одном матче даже уступили им — 0:5. И когда видишь, каким потом и кровью достаются эти трофеи, то начинаешь ценить их еще больше. Это громадный тяжелый труд.

Ещё ты очень добрый, сын. Под Новый год в Магнитогорске произошла страшная трагедия. Взрыв в жилом доме, погибли люди. Это ведь наш проспект Карла Маркса. Мы живем напротив, через дорогу. Ты сам об этом никогда не расскажешь. Но едва узнал о беде, то сразу нам позвонил: «Мама-папа, на какой счёт перевести? Узнайте срочно!». И отправил четыре миллиона рублей. Потом на матч НХЛ вышел в коньках с надписью: «Магнитка, я с тобой». К нам даже подходили на улице и благодарили, что ты не забыл земляков.

Наш дорогой сын! Не останавливайся на достигнутом. И всегда верь в себя! А если придется тяжело в жизни, мы тебе обязательно поможем. Главное, чтобы было здоровье, обходилось без эксцессов на льду. Мы всегда помним, что из-за травм ты пропустил два сезона. И давно бы набрал эти 1000 очков. Когда у тебя шла черная полоса, мы очень переживали. И в церковь ходили, и молились, и свечку за здравие ставили.

Женя, ты — большой молодец. Мы тебя очень-очень любим. Гордимся таким сыном. И скоро прилетим к тебе в Питтсбург — верим, что до июня. Пусть снова все будет хорошо и в плей-офф, и в жизни. Целуем, скоро увидимся! Твои мама и папа», — приводит текст письма русскоязычная версия сайта НХЛ.