Кросби сделал дубль «Вашингтону» за 61 секунду, впервые за 5 лет набрав 90 очков

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Питтсбург Пингвинз» — 3:5.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби оформил дубль и был признан второй звездой матча. Во втором периоде канадец забил с интервалом в 61 секунду. Таким образом, в активе канадского форварда стало 90 (33+57) очков в 67 матчах регулярки.

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Видео также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Отметим, что Кросби достиг этой отметки впервые с 2014 года, два предыдущих сезона он набирал по 89 очков.

По два балла в составе победителей также набрали: Фил Кессел (1+1), Джаред Макканн (1+1), Евгений Малкин (0+2), Сидни Кросби (0+2) и Джастин Шульц (0+2). Дубль оформил форвард гостей Якуб Врана.