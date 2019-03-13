Малкин: невероятный вечер для меня. Один из лучших в моей жизни

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:3) прокомментировал тот факт, что он набрал 1000-е очко за карьеру в лиге.

«1000 очков. Сумасшедшая цифра. Я играл в маленьком городе и не предполагал, что окажусь в НХЛ и наберу 1000 очков. Это невероятный вечер для меня. Один из лучших в моей жизни. Это особенный день для моей семьи, для моих друзья. Я играл в хоккей всю свою жизнь. Удивительно быть здесь. И ещё выиграть у «Вашингтона». Для меня это точно особенный день.

Последние пару недель я немного нервничал. Всё тянулось так долго. Но сейчас наконец-то рубеж пройдет, и я могу выдохнуть. Но ничего не закончено, я продолжаю идти вперёд. 2000 очков? Без шансов", — цитирует Малкина официальный сайт «Питтсбурга».

Родители Малкина поздравили сына с 1000-м очком в НХЛ, опубликовав письмо