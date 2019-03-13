Кэри Прайс вышел на первое место в истории «Монреаля» по победам

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:1). Канадец отразил 20 бросков из 21 и был признан первой звездой встречи.

Победа стала для Прайса 315-й в лиге, благодаря чему он установил клубный рекорд «Канадиенс». Предыдущее достижение было установлено Жаком Плантом в 1963 году (314 выигранных матчей). Третье место занимает Патрик Руа — 289 побед.

В нынешнем сезоне Прайс одержал 29 побед в 55 играх при коэффициенте надёжности 2,59 и проценте отражённых бросков 91,4. За карьеру в клубе (Прайс играет в «Канадиенс» с 2007 года) голкипер выиграл 315 матчей из 613 при коэффициенте надёжности 2,47 и проценте отражённых бросков 91,8.

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