Торторелла — о драке Панарина: хороший момент для Хлебушка, он дал выход эмоциям

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (7:4) прокомментировал драку Артемия Панарина.

«Это был хороший момент, это было здорово и для «скамейки», для партнёров, и для самого Хлебушка. Он дал выход эмоциям. Панарин — настоящий боец, он конкурирует и борется. Мы видели, как он играет и забивает, но он умеет и бороться. Он получил несколько ударов, но и сам нанёс несколько», — похвалил подопечного наставник «Коламбуса».

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Видео можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

Панарин провёл на льду 15 минут 32 секунды, отметился голевой передачей и закончил матч с показателем полезности «-1». Также на 34-й минуте он подрался с защитником Чарли Макэвоем. Более габаритный игрок «Бостона» грубо встретил Артемия, тот налетел на него, после чего завязалась драка. Вес Панарина – 76 кг, Макэвоя – 94. Несколько лет назад россиянин увлекался тайским боксом.