Голевая ошибка Кузнецова при счёте 2:0 в матче с «Питтсбургом»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Питтсбург Пингвинз» — 3:5.

К 33-й минуте матча «Вашингтон» вёл со счётом 2:0. Камбэк «Питтсбурга» начался с ошибки Евгения Кузнецова. Российский форвард слишком долго выводил шайбу из своей зоны, чем воспользовался Джаред Макканн. Канадец со спины ловко обокрал Кузнецова, после чего выкатил шайбу под бросок Джейку Гюнцелю.

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Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби оформил дубль и был признан второй звездой матча. Во втором периоде канадец забил с интервалом в 61 секунду. Таким образом, в активе канадского форварда стало 90 (33+57) очков в 67 матчах регулярки. Кросби вышел на 46-е место в истории НХЛ по количеству очков (1206), превзойдя результат Венсана Дамфуса (1205). Следующей целью для Кросби является позиции Берни Николлса (1209).