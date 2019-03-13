Джонни Годро впервые за карьеру в НХЛ набрал 6 очков за матч

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Калгари Флэймз» дома разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» — 9:4. После второго периода «дьяволы» вели со счётом 4:3, но в третьем игровом отрезке «огоньки» забили шесть голов.

Форвард «Калгари» Джонни Годро набрал 6 (3+3) очков в матче. Ранее за карьеру Джонни никогда не набирал больше четырёх очков. Американец стал всего лишь пятым игроком в истории «Флэймз», кому удавалось набрать шесть очков в одном матче и при этом сделать хет-трик – после Кента Нильссона, Хокана Лооба, Джо Маллена и Роберта Райхела.

«Не отвечаю на подколы, голевая сирена и так громкая». История Джонни Хоккея Нападающий «Калгари» Джонни Годро с самого детства доказывает, что в нём все ошибались.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» «Калгари».

Дубль в этом матче оформил Дерек Райан, по голу на счету Сэма Беннетта, Элиаса Линдхольма, Шона Монахана и Мэттью Ткачука. У гостей отличились Блейк Коулман, Кайл Палмьери, Кенни Агостино и Трэвис Зейджак.