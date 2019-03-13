Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин стал автором уникального достижения в НХЛ

«Даллас Старз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Баффало Сэйбрз» (2:0).

Российский форвард «звёзд» Валерий Ничушкин снова не смог отличиться. Ничушкин в нынешнем чемпионате провёл без забитых голов уже 49 матчей подряд, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 65 матчей. Воспитанник «Трактора» стал первым полевым игроком в истории НХЛ, на счету которого ноль шайб и ноль штрафных минут в 49 матчах со старта сезона. Ранее подобные серии были исключительно в активе вратарей.

В 49 играх чемпионата-2018/19 на счету Ничушкина 7 (0+7) очков при полезности «-5» и среднем игровом времени 12 минут 12 секунд. В 2019 году в активе российского форварда лишь две результативные передачи в 18 матчах.

В последний раз Валерий отмечался результативным действием 3 января в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4). Серия без набранных очков насчитывает 17 игр.

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