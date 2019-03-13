Вратарь «Питтсбурга» Мюррей подарил Малкину рыцарский шлем за 1000-е очко в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1) в пользу хозяев. Таким образом, «Кэпиталз» прервали победную серию из семи матчей.

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей отметил достижение российского форварда Евгения Малкина. В этом матче воспитанник магнитогорского хоккея набрал 1000-е очко в НХЛ. После окончания игры одноклубники встретили Малкина аплодисментами, а вратарь«Пингвинз» подарил россиянину рыцарский шлем.

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Не перевелись ещё русские богатыри в Америке! У Малкина 1000 очков в НХЛ Есть пятый россиянин в «клубе тысячников». Форвард «Питтсбурга» сделал это в матче против Овечкина.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».

На счету Малкина 1000 очков в НХЛ — 391 гол и 609 голевых передач. Россиянину понадобилось 848 матчей, чтобы достичь этого показателя. Он стал 88-м игроком в истории и 5-м действующим хоккеистом лиги, которому покорился этот рубеж.

Из российских игроков этот барьер преодолели Алексей Ковалёв (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Фёдоров (1179) и Александр Овечкин (1200). После 64 матчей нынешнего сезона на счету Малкина 70 (21+49) очков.