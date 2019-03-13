Герин: мы испорчены тем, что видим игру Малкина каждый день

Помощник генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз» Билл Герин прокомментировал тот факт, что Евгений Малкин набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ.

«Мы испорчены тем, что видим игру Джино каждый день. Он особенный игрок, и мы это понимаем. В нем сочетаются габариты, мастерство, страсть, решимость … Нам очень повезло», — цитирует Герина официальный сайт НХЛ.

На счету Малкина 1000 очков в НХЛ — 391 гол и 609 голевых передач. Россиянину понадобилось 848 матчей, чтобы достичь этого показателя. Он стал 88-м игроком в истории и пятым действующим хоккеистом лиги, которому покорился этот рубеж.



Из российских игроков этот барьер преодолели Алексей Ковалёв (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Фёдоров (1179) и Александр Овечкин (1200). После 64 матчей нынешнего сезона на счету Малкина 70 (21+49) очков.

Кросби — о 1000 очках Малкина: я за него очень рад, отличное достижение