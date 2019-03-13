Андерсон: Панарин любит смотреть UFC, поэтому использовал и левую, и правую руку

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джош Андерсон после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (7:4) прокомментировал драку Артемия Панарина.

«А что, мне понравилось. Было захватывающе. Я знаю, что Хлебушек любит смотреть бои UFC, поэтому использовал и левую, и правую руку. Молодец», — сказал Андерсон.

Видео можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

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«Грудь в крестах». Панарин подрался с Макэвоем, тот тяжелее его на 18 кг! Как учил Знарок. Панарин не проиграл бой защитнику «Бостона», который весит 94 кг.

Панарин провёл на льду 15 минут 32 секунды, отметился голевой передачей и закончил матч с показателем полезности «-1». Также на 34-й минуте он подрался с защитником Чарли Макэвоем. Более габаритный игрок «Бостона» грубо встретил Артемия, тот налетел на него, после чего завязалась драка. Вес Панарина – 76 кг, Макэвоя – 94. Несколько лет назад россиянин увлекался тайским боксом.