Евгений Малкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.

Главной звездой дня стал нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро, забросивший три шайбы и сделавший три результативные передачи в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (9:4).

Второй звездой признан голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, одержавший победу в матче с «Детройт Ред Уингз» (3:1). Победа стала для Прайса 315-й в лиге, благодаря чему он установил клубный рекорд «Канадиенс». Предыдущее достижение было установлено Жаком Плантом в 1963 году (314 выигранных матчей). Третье место занимает Патрик Руа — 289 побед.

Замкнул тройку лучших форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин с 2 (0+2) очками в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:3), позволившими ему достичь отметки 1000 баллов за карьеру.