«Питтсбург» поздравил Александра Овечкина на видеокубе с 1200 очками в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Питтсбург Пингвинз» — 3:5.



Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей, благодаря чему достиг отметки 1200 очков за карьеру в лиге. Российский форвард вышел на 48-е место место в истории НХЛ по количеству очков, повторив результат Дино Сиссарелли. После завершения матча на видеокубе домашней арене «Питтсбурга» появилось поздравление Овечкина с достижением знакового рубежа.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

При этом Овечкин занимает второе место по количеству голов в истории лиги на момент достижения рубежа 1200 очков. В активе Овечкина 653 шайбы и 547 результативных передач. Первое место по этому показателю за Бреттом Халлом (656 заброшенных шайб).

Кросби вышел на 46-е место в истории НХЛ по количеству очков, Овечкин — на 48-е