Малкин: Кессел хотел забить гол на моём 1000-м очке, он невероятен

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:3) прокомментировал тот факт, что он набрал 1000-е очко за карьеру в лиге, сделав результативную передачу на Фила Кессела.

«Кессел хотел забить гол на моём 1000-м очке. Он говорил мне: „Надеюсь забить гол, когда ты будешь набирать 1000-е очко в лиге“. Он невероятен», — цитирует Малкина «твиттер» Pens Inside Scoop.

На счету Малкина 1000 очков в НХЛ — 391 гол и 609 голевых передач. Россиянину понадобилось 848 матчей, чтобы достичь этого показателя. Он стал 88-м игроком в истории и пятым действующим хоккеистом лиги, которому покорился этот рубеж.



Из российских игроков этот барьер преодолели Алексей Ковалёв (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Фёдоров (1179) и Александр Овечкин (1200). После 64 матчей нынешнего сезона на счету Малкина 70 (21+49) очков.

Малкин: невероятный вечер для меня. Один из лучших в моей жизни