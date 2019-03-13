Бишоп: шат-ауты приятны, но это не то, ради чего я играю

Вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:0). Американский голкипер в третий раз подряд оставил ворота в неприкосновенности. Нынешняя сухая серия Бишопа составляет 204 минуты 20 секунд, это второй результат в истории клуба после Эда Бельфора (219 минут 26 секунд).

«Это всего лишь один из игровых моментов. Я принимаю это. Победы – вот что важнее всего. Шат-ауты – это, конечно, приятно, но это не то, ради чего я игра…



Все парни отлично справляются при игре перед воротами, блокируют броски, убивают штрафное время, была и пара штанг. Сейчас у меня все хорошо складывается, буду стараться держать этот уровень так долго, как смогу», – цитирует Бишопа официальный сайт НХЛ.

Бишоп — второй вратарь в истории «Далласа», оформивший три шат-аута подряд