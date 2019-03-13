Овечкин и Малкин набрали 1000-е очки в НХЛ в матчах друг против друга

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде уступил «Питтсбург Пингвинз» — 3:5.



Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами, благодаря чему достиг отметки 1000 очков за карьеру в лиге. Воспитанник магнитогорского хоккея стал четвёртым игроком «Питтсбурга», кому удалось набрать 1000 очков в играх за клуб. Примечательно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1000-е очко в НХЛ в игре с «Питтсбургом». Это произошло 11 января 2017 года.

В сегодняшней игре Овечкин отметился результативной передачей, благодаря чему достиг отметки в 1200 очков за карьеру в лиге. Российский форвард вышел на 48-е место место в истории НХЛ по количеству очков, повторив результат Дино Сиссарелли.