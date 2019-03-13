Задоров: многие стали играть в хоккей благодаря Малкину, он — кумир мальчишек

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров прокомментировал достижение Евгения Малкина, который набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ.

«Он — кумир для мальчишек, занимающихся хоккеем. Многие стали играть в хоккей благодаря ему. Он — легенда российского хоккея. Иногда я ловлю себя на мысли, что мне очень повезло — я играю в НХЛ вместе с ним. Это доставляет мне огромное удовольствие, ради этого я работал всю жизнь, выкладывался по полной программе. 1000 очков — серьёзное достижение. Давайте порадуемся вместе с ним», — цитирует Задорова официальный сайт НХЛ.

На счету Малкина 1000 очков в НХЛ — 391 гол и 609 голевых передач. Россиянину понадобилось 848 матчей, чтобы достичь этого показателя. Он стал 88-м игроком в истории и пятым действующим хоккеистом лиги, которому покорился этот рубеж.



Из российских игроков этот барьер преодолели Алексей Ковалёв (1029), Александр Могильный (1032), Сергей Фёдоров (1179) и Александр Овечкин (1200). После 64 матчей нынешнего сезона на счету Малкина 70 (21+49) очков.

Овечкин и Малкин набрали 1000-е очки в НХЛ в матчах друг против друга