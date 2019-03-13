Гончар: Малкин получит шанс завоевать «Харт». Ребята и постарше него выигрывали

Тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар, комментируя достижение Евгением Малкиным 1000 очков в НХЛ, рассказал, как российский форвард отдал ему приз лучшему игроку в 2012 году.

«М​ы были во Флориде и поехали с дочкой в Диснейленд. Вышли из машины и зашли домой. С дороги сидим, и мне начинают писать, звонить, поздравлять. А я вообще забыл, что в этот день награждения проходят. Я был очень тронут, мы перед этим с ним на эту тему не общались. Сюрприз приятный, как королю отдал его приз мне. До сих пор её храню у себя.

Текущий сезон он начал здорово. Если будет играть на таком уровне, то обязательно получит шанс вновь завоевать «Харт». Ребята и постарше него выигрывали. Список 100 лучших хоккеистов НХЛ? Говорил и говорю — Женя заслуживает этого. Он превосходит некоторых ребят, которые есть в списке. Он должен там быть. Все и так знают, насколько он талантливый, достаточно посмотреть, чего он достиг. Такое удавалось единицам», — цитирует Гончара Телеканал «360».

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