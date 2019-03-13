Райлли — о гомофобной реплике: на 100% уверен, что не использовал это слово

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли выступил на пресс-конференции, посвящённой инциденту с использованием гомофобной лексики на матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:6).

Во втором периоде в трансляцию попала фраза «долбаный гомик». Предполагалось, что игрок «Лифс» таким образом высказался в сторону арбитра Брэда Майера, однако расследование не подтвердило эту информацию. Лига пришла к выводу, что хоккеист не использовал гомофобную лексику и не оскорблял судью.

«Я узнал о видео и обвинениях в свой адрес, когда пришёл домой после матча. После этого я вернулся на арену, чтобы встретиться с Кайлом Дубасом. Мы обсудили ситуацию и решили подождать решения лиги. Я был на 100% уверен, что не использовал это слово. Было очень сложно молчать всё это время, не делая никаких заявлений.



Очень рад, что лига подтвердила мою невиновность. Думаю, мы все должны понять, что таким словам нет места ни в спорте, ни в жизни. Многие люди переживают не лучшие времена, испытывают трудности из-за таких вещей. Это серьёзная проблема», – цитирует Райлли TSN.