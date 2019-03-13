Прайс — о рекорде: очень горд, благодарю всех за помощь. Буду вспоминать об этом

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:1), в котором установил клубный рекорд по количеству побед.

«Я очень горд, что стою сейчас здесь с этой шайбой в руках. Я благодарю всех за помощь, которую мне оказывали. На моём пути были взлёты и падения, я играл с выдающимися хоккеистами, у нас были великолепные составы. Я обязательно буду это вспоминать, но время для воспоминаний ещё не пришло.



После гола Доми я говорил себе, что матч ещё не закончен. Хотел сохранить концентрацию до последней секунды. Я понимал… Мы практически обеспечили себе победу в игре. Но надо было дождаться свистка или сирены. Только после этого я позволяю себе расслабиться и насладиться результатом.



Везина, Плант и другие вратари делали всё ради победы нашей команды. Каждый, кто надевал этот свитер, все силы оставлял на льду. Я горжусь, что являюсь частью такой команды», – цитирует Прайса официальный сайт НХЛ.