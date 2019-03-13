Малкин — о связи с Овечкиным: может, это и правда какая-то судьба?

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал тот факт, что он набрал 1000-е очко в НХЛ в тот же день, что и капитан «Вашингтон Кэпиталз» — Александр Овечкин набрал 1200-й балл.

«Может, это и правда какая-то судьба? „Питтсбург“ и „Вашингтон“ — наверное, мы всё-таки как-то связаны. Овечкин своё 1000-е очко, по-моему, тоже против нас набрал, а теперь вот и я против них. Как-то переплетаются судьбы между нашими клубами. И между мной и Овечкиным. Тем интереснее.

Это же всё произошло в конце, когда самая борьба накалялась. Я своё 1000-е очко набрал, кажется, за пять минут до конца, он — за три. Если бы это в первом периоде случилось, наверное, пересеклись бы ещё на льду. А так, когда боремся за победу в матче и соперник снимает вратаря — уже не до разговоров», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.

Овечкин и Малкин набрали 1000-е очки в НХЛ в матчах друг против друга