Кузнецов: в нашем поколении Малкин точно лучший представитель уральской школы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал достижение Евгения Малкина, который набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ.

«1000 очков — это очень много. Это уровень, который покоряется очень небольшому количеству хоккеистов с высочайшим уровнем мастерства. И для этого надо долго играть в лиге. Всегда интересно смотреть за представителем уральской школы хоккея.

Те, кто составляет разные рейтинги и списки, могут сами решать, кого включать туда, а кого нет. А у нас, ребят с Урала, есть своя точка зрения. Не могу утверждать, что он — лучший представитель уральской школы, потому что до него были Вячеслав Быков, Сергей Макаров, но в нашем поколении он точно лучший», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.