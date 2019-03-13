Чайковски — о ЦСКА: важно иметь уважение к сопернику, но нельзя его бояться

Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски отметил, что бело-голубым нельзя сидеть в обороне в серии второго раунда плей-офф с ЦСКА.

«С ЦСКА будет сложнейшее противостояние. Несмотря на то что соперник будет фаворитом, с каждой командой можно играть на победу. Нам надо держаться вместе и биться друг за друга. Нельзя сидеть в обороне — наоборот, нужно стараться показывать активный хоккей. Если мы будем играть в «форчек», то „армейцы“ станут совершать ошибки. Конечно, важно иметь уважение к сопернику, но нельзя его бояться. Нам надо выложиться на все сто процентов, чтобы пройти дальше», — приводят слова Чайковски «Известия».

Первый матч серии полуфинала Кубка Гагарина в Западной конференции состоится сегодня, 13 марта, начало встречи — в 19:30 мск.

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